Легкоатлет Тарабин заявил, что отсутствие нейтрального статуса сказывается на результатах

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в метании копья Дмитрий Тарабин, который в субботу занял первое место на чемпионате России по легкой атлетике, заявил, что отсутствие нейтрального статуса сильно угнетает и влияет на результаты. Об этом он сообщил журналистам.

"Допуска у меня нет, к сожалению, в течение уже шести лет, и нет никакого ответа - ни положительного, ни отрицательного. Это, безусловно, влияет на результат. Раньше, когда я проводил 24-27 стартов в год, было легче набирать форму и показывать более высокий результат. Когда выступаешь на соревнованиях, где показывают результат 90 метров, понимаешь, что нужно добавлять к своему результату прилично, чтобы конкурировать", - отметил спортсмен.

В этом сезоне Тарабин выступил лишь на трех турнирах. "Я даже не понял, как он пролетел. Очень жалко - только начал набирать форму, и дальше уже соревнований нет", - сказал Тарабин, отметив, что остается только тренироваться дальше и готовиться к Олимпиаде в Париже 2024 года. "Лондон и Рио я уже пропустил, в этом году, как понял, тоже, по домам", - сказал он.

Легкоатлет добавил, что больше всего его расстраивает отсутствие ответов на его заявки на нейтральный статус. "Ответа никакого нет, что сильнее всего меня угнетает. Если есть за что не давать нейтральный статус, напишите ответ. Очень грустно, что за нас не борются, не отстаивают наш интерес", - сказал Тарабин.

В субботу на чемпионате России Тарабин показал результат 80,81 метра, хотя, по его словам, был настроен на лучшее выступление. "Результат, конечно, не тот, который я ожидал. Хотелось бы, конечно, 83-85 метров, к чему я был готов, но в техническом плане немного не совпало", - добавил легкоатлет.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Чебоксарах с 23 по 27 июня.