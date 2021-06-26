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Летние олимпийские виды спорта

Соколова заявила, что выступала под психологическим давлением из-за отбора на Олимпиаду

На чемпионате России по легкой атлетике спортсменка заняла второе место в прыжках в длину
Елена Соколова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Елена Соколова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Серебряный призер Игр-2012 в прыжках в длину Елена Соколова не сумела показать высокий результат на чемпионате России в Чебоксарах по причине того, что над ней довлела необходимость выступить как можно лучше для отбора на свою очередную Олимпиаду. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

34-летняя Соколова, имеющая нейтральный статус, в Чебоксарах заняла второе место с результатом 6,60 метра. В начале июня спортсменка на чемпионате Москвы прыгнула на 6,82 м и выполнила олимпийский норматив.

"Мне мешало то, что от сегодняшнего результата во многом зависело включение в олимпийский состав. И у меня был только один шанс, это тоже меня, наверное, излишне перенапрягло и навредило. Но сезон на этом не завершен, совсем скоро у меня старт в Венгрии, потом еще один. А дальше посмотрим", - сказала Соколова.

Спортсменка также заметила, что на результате на чемпионате России могла отразиться нехватка соревновательного опыта в текущем сезоне, так как допуск на международные соревнования она получила с запозданием. "Мы сделали загруженный тренировочный блок, и я так понимаю, что не успели из него выйти и разгрузиться перед стартом, распрыгаться", - подчеркнула Соколова.

По решению международной федерации, на Олимпиаде в Токио могут выступить только десять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды будет определен 28 июня.

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