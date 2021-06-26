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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки не сумели завоевать олимпийскую лицензию на Кубке Европы по пляжному волейболу

В финале турнира российские спортсменки уступили сборной Нидерландов

ТАСС, 26 июня. Женская сборная России уступила нидерландкам со счетом 1-2 в финале Кубка Европы по пляжному волейболу. Соревнования прошли в Гааге.

В первом матче Мария Бочарова и Мария Воронина победили Плён Ипму и Марлен Рэймонд - ван Йерсель (21:18, 21:15), во втором Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли Кате Стам и Раисе Схон (14:21, 13:21). В "золотом" матче Бочарова и Воронина уступили Стам и Схон (15:21, 21:15, 11:15).

Победитель турнира получает неименную лицензию на Олимпийские игры в Токио. Всего российским волейболистам удалось получить три из четырех возможных лицензий на Игры. До этого у женщин на Игры отобрались Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (по рейтингу Международной федерации волейбола, FIVB), у мужчин - Вячеслав Красильников и Олег Стояновский (чемпионы мира 2019), Илья Лешуков и Константин Семенов (по рейтингу FIVB).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Летние олимпийские виды спорта
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