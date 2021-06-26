Садулаев не выступил в финале мемориала Алиева по вольной борьбе из-за травмы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев не принял участия в финале 51-го международного турнира по вольной борьбе памяти Али Алиева из-за микротравмы. Об этом ТАСС заявил главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

Соревнования проходят в Каспийске. В финале Садулаев должен был бороться с представителем Узбекистана Магомедом Ибрагимовым.

"Не стали задействовать его в финале из-за микротравмы. На первом сборе после перерыва чуть повредил колено, - сказал Тедеев. - В целом ничего серьезного, но в любом случае перед Олимпиадой лучше не рисковать".

Садулаеву 35 лет, он является победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, пятикратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, двукратным победителем Европейских игр.

Турнир проводится в память советского борца Али Алиева, который стал первым в истории пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе (1959, 1961, 1962, 1966, 1967). Также на его счету одна победа на чемпионате Европы (1968), серебро чемпионата мира (1963), девять побед на чемпионате СССР (1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970) и серебро чемпионата СССР (1962). Алиев трижды участвовал на Олимпийских играх (1960, 1964, 1968).

Соревнования завершатся 27 июня.