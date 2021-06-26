Пиотровский: перенос этапа "Формулы-1" в Ленобласть позволит привлечь туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Гран-при России "Формулы-1", который с 2023 года будет проводиться в комплексе "Игора Драйв" в Ленинградской области, благотворно повлияет на туристическую привлекательность области и Петербурга и позволит улучшить транспортные возможности. Об этом заявил ТАСС в субботу вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, который также входит в оргкомитет по подготовке соревнований.

Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года будет проходить в Ленобласти

Смена прописки. Гран-при России "Формулы-1" с 2023 года будет проходить в Ленобласти

"Такие соревнования повысят и туристическую привлекательность двух регионов, и помогут Петербургу в решении логистических задач. Появятся дополнительные транспортные возможности и дороги, будет улучшена вся транспортная система. Мы готовимся к большой работе, ее уже начали и будем продолжать", - сказал он.

По его словам, совместная работа Санкт-Петербурга и Ленинградской области в подготовке к проведению Гран-при России является логичным продолжением взаимодействия двух регионов. Субъекты имеют множество совместных проектов в культуре, спорте и других сферах, отметил Пиотровский.

Генеральный директор промоутера российского этапа "Формулы-1" компании "Росгонки" Алексей Титов сообщал ТАСС, что уже составляется проект дорожной карты по организации этапа под Петербургом. До проведения первого Гран-при в 2023 году "Игора Драйв" будет развивать инфраструктуру, чтобы довести ее до требований гонок высшего класса.

Ранее ТАСС сообщал, что проведение соревнований в Ленинградской области позволит присутствовать на гонках большому числу болельщиков - комплекс "Игора Драйв" вмещает более 50 тысяч зрителей. На его территории расположено 10 трасс протяженностью более 10 км.

Гран-при России проводится с 2014 года, этапы принимает автодром в Олимпийском парке в Сочи. В текущем сезоне этап состоится с 24 по 26 сентября. Контракт на проведение Гран-при России действует до 2025 года.