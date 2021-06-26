Легкоатлет Шубенков получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. 5 мая Шубенков подал заявку на получение нейтрального статуса. Легкоатлет имеет выполненный олимпийский норматив.

ТАСС, 26 июня. Российский легкоатлет Сергей Шубенков, выступающий в беге с барьерами на 110 м, получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

На Олимпиаде в Токио смогут выступить не более десяти российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Тренерский штаб сборной России должен назвать фамилии легкоатлетов-олимпийцев 28 июня. Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Во вторник стало известно, что World Athletics оправдала российского легкоатлета по делу о нарушении антидопинговых правил. Шубенкова подозревали в использовании запрещенного вещества ацетазоламида.

Шубенков выиграл чемпионат России с результатом 13,37 секунды. В полуфинальном забеге он установил лучший результат сезона в Европе (13,24).

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).