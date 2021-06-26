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Летние олимпийские виды спорта

Тренер Шубенкова заявил, что волновался по поводу выдачи легкоатлету нейтрального статуса

Сергей Клевцов отметил, что еще не обсуждал со спортсменом его допуск на международные соревнования
Сергей Шубенков и Сергей Клевцов Андрей Васильев/ТАСС
Описание
Сергей Шубенков и Сергей Клевцов
© Андрей Васильев/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов испытывал волнение по поводу возможности получения спортсменом нейтрального статуса. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

В субботу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выдала Шубенкову нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

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"Не скрою, у меня было определенное волнение по поводу возможности получения Сергеем нейтрального статуса. Но сам он меня убедил, что все будет нормально, - сказал Клевцов. - Конечно, я рад, что так все вышло, какой будет следующий старт? Думаю, мы выступим 6 июля на турнире в венгерском Секешфехерваре".

Также Клевцов отметил, что еще не обсуждал со спортсменом его допуск на международные соревнования: "Я пока не обсуждал с Шубенковым его допуск. Он сейчас в Барнауле и давно спит".

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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