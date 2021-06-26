Тренер Шубенкова заявил, что волновался по поводу выдачи легкоатлету нейтрального статуса

В субботу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) выдала Шубенкову нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Во вторник World Athletics оправдала Шубенкова по делу о нарушении антидопинговых правил.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов испытывал волнение по поводу возможности получения спортсменом нейтрального статуса. Об этом Клевцов сообщил ТАСС.

"Не скрою, у меня было определенное волнение по поводу возможности получения Сергеем нейтрального статуса. Но сам он меня убедил, что все будет нормально, - сказал Клевцов. - Конечно, я рад, что так все вышло, какой будет следующий старт? Думаю, мы выступим 6 июля на турнире в венгерском Секешфехерваре".

Также Клевцов отметил, что еще не обсуждал со спортсменом его допуск на международные соревнования: "Я пока не обсуждал с Шубенковым его допуск. Он сейчас в Барнауле и давно спит".

Шубенкову 30 лет, он является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2012, 2014). В 2013 году легкоатлет выиграл чемпионат Европы в помещении в беге на 60 метров с барьерами. Шубенков принимал участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где занял 12-е место. В его активе также две серебряные медали в нейтральном статусе на чемпионатах мира в Лондоне (2017) и Катаре (2019).

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.