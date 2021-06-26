Привалова заявила, что ожидает негатива после отбора легкоатлетов - участников Олимпиады

"К 12 часам дня ближайшего понедельника мы должны подать список из 10 спортсменов в Олимпийский комитет России. Я допускаю, что будет определенное недовольство выбором. Но понять это тоже можно, ведь речь идет о людях, за которыми стоят регионы. Дискутировать бесполезно, но негатив будет, конечно", - сказала Привалова журналистам.

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июня. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова заявила, что с пониманием отнесется к критике, которая непременно обрушится после публикации десятки спортсменов, выбранных для участия в Олимпийских играх в Токио.

По решению международной федерации на Олимпиаде в Токио смогут выступить только 10 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус. Состав команды будет определен 28 июня. 26 июня нейтральный статус получил еще 61 российский спортсмен, включая Сергея Шубенкова, Илью Шкуренева и Полину Миллер.

"Долгожданные нейтральные статусы пришли. Это принесло как удовлетворение, так и некоторое разочарование. Не знаю, как комментировать то, что не дали статус Тимуру Моргунову. То ли он поздно отправил, не знаю", - продолжила Привалова.

"С появлением новых нейтральных спортсменов задача отбора в десятку, с одной стороны, осложнилась. С другой стороны, есть общемировой рейтинг, и мы будем руководствоваться этим. Илья Иванюк - первый в мировом рейтинге, Анжелика Сидорова - вторая. Проблема в выборе может быть, когда дело дойдет до седьмых-восьмых мест", - заключила глава федерации.