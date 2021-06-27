Бегун Никитин заявил, что у него нет желания выходить на старты после отказа в допуске

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Легкоатлет Владимир Никитин, ставший в субботу победителем чемпионата России в беге на 10 тыс. метров, заявил, что у него нет желания выходить на официальные старты после того, как он не получил нейтральный статус от международной федерации. Об этом он сообщил журналистам.

В субботу Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила до международных соревнований еще 61 российского легкоатлета, доведя общее число спортсменов из России с нейтральным статусом до 123. В их числе не оказалось Никитина.

"У меня желание пропало, я уже как-то не хочу выходить на официальные старты. Просто обидно за себя, была мечта съездить на Олимпиаду, выступать на международных стартах. Желания нет какие-то результаты показывать, для чего?" - сказал спортсмен.

В первый день чемпионата Никитин выиграл забег на 5 тыс. метров. В субботу стал лучшим на дистанции в 10 км с результатом 27 минут 55,95 секунды.

29-летний Никитин, выступающий за Москву и Пермский край, имеет выполненный олимпийский норматив на дистанции 1 500 метров.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит с 23 по 27 июня в Чебоксарах.