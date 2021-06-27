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Евро-2020

Главный тренер сборной Италии Манчини прокомментировал победу над австрийцами в матче Евро

Итальянская команда вышла в 1/4 финала турнира благодаря голам в дополнительное время
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини EPA-EFE/Catherine Ivill
Описание
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини
© EPA-EFE/Catherine Ivill

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Италии выложились на сто процентов в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Австрии, а замены сыграли важную роль. Такое мнение высказал главный тренер итальянцев Роберто Манчини, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Основное время в матче завершилось со счетом 0:0. Дополнительное - 2:1 в пользу итальянцев. Забитыми мячами в составе сборной Италии отметились вышедшие на замену Матео Пессина и Федерико Кьеза.

"Мы знали, что нас ждет тяжелый матч, ведь австрийцы прекрасно играют в обороне, - сказал Манчини. - Замены сыграли важную роль, но сегодня все выложились на полную. Я счастлив, что ребята продолжали прессинговать, несмотря на усталость".

В четвертьфинале итальянцы сыграют с победителем матча между сборными Бельгии и Португалии. Встреча 1/4 финала пройдет 2 июля в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

Турнир завершится 11 июля.

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