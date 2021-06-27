Неочевидный талисман. Датчане продолжают сказочный поход на Евро, итальянцы тоже в игре

Главный тренер датской сборной Каспер Хьюлманд одной из причин успеха в матче с валлийцами назвал свою кофту с прорехой на правой подмышке

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Стали известны два первых участника четвертьфинала чемпионата Европы по футболу, ими стали сборные Дании и Италии. Первые матчи в плей-офф для команд сложились по-разному: если датчане уверенно переиграли валлийцев, то итальянцам пришлось помучиться - вязкая игра австрийцев позволила им забить только в дополнительное время. Первой в четвертьфинал Евро вступила сборная Дании - команда, которая до последнего матча группового этапа со сборной России имела небольшие шансы на выход в плей-офф. Скандинавы начали турнир с двух поражений, однако в решающем матче, который прошел 21 июня в Копенгагене, им удалось добиться победы над российской сборной со счетом 4:1, который вывел их в плей-офф напрямую.

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Попадание датчан в число 16 лучших команд турнира стоит признать заслуженным: в проигранных матчах с финнами (0:1) и бельгийцами (1:2) они демонстрировали качество игры, свойственное лучшим сборным мира. Их действия были слаженными, быстрыми, они четко обращались с мячом, в целом их игра оставляла приятное впечатление у многих футбольных экспертов. Не хватало только голов. Их она нашла в матчах с командами России и Уэльса. Сценарии этих встреч оказались схожими: половину первого тайма датчане играли с соперником на равных, пропустили за это время пару острых атак, но после - перевернули ход игры благодаря красивому удару со средней дистанции. На этот раз отличился Каспер Дольберг - футболист, чье попадание в основной состав не было запланированным, в нападении он заменил получившего травму Юссуфа Поульсена. Помогла Дольбергу успешно сыграть знакомая арена - в Амстердаме игрок делал первые шаги во взрослом футболе, выступая за "Аякс". Во втором тайме он оформил дубль, воспользовавшись ошибкой защиты валлийцев. После датчане на кураже, как и в матче с россиянами, довели счет до разгромного - 4:0. Талисман удачи Вместе с командой успех отпраздновала и вся Дания, которая после истории с Кристианом Эриксеном еще больше сплотилась вокруг своей сборной. "Воскрешение" футболиста в матче с финнами заставило и болельщиков других стран сопереживать датской сборной и верить в чудеса вроде выхода в плей-офф после двух поражений на старте турнира. В потусторонние силы поверил и главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд - творец качественной игры датчан, причем не только на Евро, в отборе к чемпионату мира команда одержала победы в трех матчах с общим счетом 14:0.

На матч с командами России и Уэльса специалист надел счастливую кофту черного цвета, отличительной особенностью которой стала дырка на правой подмышке. Кофта в последних матчах приносила Хьюлманду победы. "Я стараюсь не быть суеверным, но я надевал эту кофту в Англии на "Уэмбли", в Австрии, против России, а потом подумал: "Сейчас я надену ее снова", - сказал он, пообещав, что к четвертьфинальному матчу в Баку попробует успеть зашить дырку. Нынешняя сборная Дании напоминает себя образца 1992 года. Тогда команда шла к победе на чемпионате Европы вопреки обстоятельствам. На тот турнир она попала, не отобравшись в финальную часть - после дисквалификации сборной Югославии. С тех пор больших побед у датчан не было. Они выходили в плей-офф на чемпионатах мира в 2002 и 2018 годах, на чемпионате Европы - 2004, однако дальше одного матча дело не шло. Пройти дальше по сетке на крупном турнире в последний раз им удавалось на чемпионате мира 1998 года. Дольберг - первый датчанин, забивший в плей-офф после того турнира. Эпоха возрождения Вспоминают свои былые победные традиции на нынешнем Евро и итальянцы. После пропуска чемпионата мира 2018 года в России команда серьезно обновилась и сейчас является одной из сильнейших в мире. На групповом этапе у сборной Италии под руководством бывшего тренера "Зенита" Роберто Манчини лучшие показатели: три победы с семью забитыми мячами. А к турниру команда подошла с беспроигрышной серией в 27 матчей. Более того, перед встречей с австрийцами они победили в 11 матчах с общим счетом 32:0, итальянцы не пропускали с ноября прошлого года. В 1/8 финала серия сухих матчей была прервана - под конец игры австрийцам все же удалось распечатать ворота сборной Италии. Произошло это уже в дополнительное время, при счете 0:2.

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