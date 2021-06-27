Российский боец Волков прокомментировал поражение на турнире UFC

ТАСС, 27 июня. Результат боя между россиянином Александром Волковым и французом Сирилом Ганом не является очевидным. Такое мнение Волков высказал в Instagram.

Россиянин проиграл Гану единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США.

"Бой был тяжелый и равный, и, пересмотрев его, мне не кажется все так очевидно, - отметил Волков. - Но я смотрю на него со своей стороны. Не важно, проиграл ты или нет, главное - ты не выиграл. Мне есть куда расти и над чем работать, но в этом и заключается путь, и у каждого он свой. Спасибо тем, кто рядом! Вернусь в дело как можно скорее!"

Волкову 32 года, он выступает в тяжелой весовой категории. На счету россиянина 33 победы и девять поражений.