Привалова надеется, что завершившая карьеру Чичерова останется в легкой атлетике

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова выразила надежду, что объявившая в субботу о своем уходе из спорта олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова продолжит свою деятельность в отечественной легкой атлетике в ином качестве. Об этом Привалова рассказала ТАСС.

Чичерова еще в начале июня сообщила корреспонденту ТАСС, что устала бороться с собой и собирается завершить карьеру спортсменки на чемпионате России в Чебоксарах. В субботу на первенстве страны она заняла третье место с результатом 1,88 метра, после чего заявила журналистам, что уходит из спорта.

"Я очень надеюсь, что после завершения спортивной карьеры Аня Чичерова все равно останется в легкой атлетике, которой она посвятила большую часть своей жизни. Анна - талантливейший человек, она приятна в общении и обладает большим умом и тактом. Такими людьми мы обязаны дорожить, ими нельзя разбрасываться. Я сделаю все, чтобы привлечь Аню к работе в легкой атлетике, если у нее будет такое желание", - сказала Привалова, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами.

Чичеровой 38 лет, на Олимпийских играх 2012 года она завоевала золотую медаль. Также спортсменка является чемпионкой мира (2011), серебряным (2007) и дважды бронзовым (2013, 2015) призером мировых первенств. В 2005 году российская спортсменка стала чемпионкой Европы в помещении.