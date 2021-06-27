Серебряный призер чемпионата России - 2020 бегун Ефимов принял решение перейти в бобслей

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по легкой атлетике 2020 года в беге на 200 метров Александр Ефимов принял решение перейти в бобслей и отобраться в состав олимпийской команды. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

На чемпионате России в Чебоксарах, который завершится в воскресенье, Ефимов показал на 200-метровке десятый результат. Для 26-летнего спортсмена это был первый старт в летнем сезоне.

"Я уже тренируюсь по программе другого вида спорта и включен в состав основной команды по бобслею. В связи с этим прибавил в весе шесть килограммов, и сейчас передо мной стоят иные задачи. На мой взгляд, в бобслее у меня будет больше перспектив, тем более с моим ростом и данными, а скорость у меня есть. Бобслей для меня - это новый вызов и большая возможность реализовать свой потенциал, но теперь в командном виде спорта", - сказал Ефимов.

Дебют Ефимова в бобслее состоялся еще осенью 2020 года, когда он в качестве разгоняющего занял третье место на Кубке России в состязаниях экипажей бобов-двоек. "Очень страшно было во время первого спуска, все бока отбил. Но было захватывающе интересно", - вспоминает собеседник ТАСС.

"Сразу после Чебоксар я продолжу готовиться к сезону уже вместе с бобслейной командой под руководством тренеров Анны и Семена Макаровых. К какой Олимпиаде готовлюсь? Теперь к зимней", - продолжил Ефимов.

По мнению спортсмена, у него очень мало шансов выступить в легкоатлетическом турнире на летних Олимпийских играх в Токио по разным, даже не зависящим от него причинам. "А в бобслее все получится, как говорят мои тренеры. Не буду говорить окончательно "пока" легкой атлетике, скажу просто "до свидания", но 200 метров больше не буду бегать точно. Буду искать золотую середину, чтобы показывать хороший результат", - заключил Ефимов.