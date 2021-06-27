Базаревич рассказал о подготовке баскетбольной сборной России к отбору на Олимпиаду

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России провели первую тренировку в Хорватии в преддверии отборочного турнира к Олимпиаде в Токио, в команде хорошая атмосфера, все работают с энтузиазмом. Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

Отборочный мини-турнир пройдет с 29 июня по 4 июля в хорватском Сплите. Россияне в группе А сыграют с командами Германии и Мексики, в группе В выступят команды Туниса, Бразилии и Хорватии. Первые две команды из каждой группы выйдут в полуфинал, победитель турнира получит путевку на Олимпийские игры.

"Нравится хорошая атмосфера в команде - сплав молодых и опытных. Молодых поддерживают, все работают с хорошей отдачей и энтузиазмом, - сказал Базаревич. - С энтузиазмом и вниманием - то, что мы просим от игроков на постоянной основе".

"Мы уже провели первую тренировку в Сплите, на которой удалось отработать некоторые вещи, которые не получались в товарищеских играх. Сейчас главное - правильно энергетически подойти к тренировочному процессу и подготовке, так как впереди у нас игры, которые подразумевает большие энергозатраты, поэтому важно быть в хорошем физическом тонусе", - добавил главный тренер.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.