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Летние олимпийские виды спорта

Российские регбисты вышли в полуфинал чемпионата Европы

В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии

ТАСС, 27 июня. Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал чемпионата Европы. Соревнования проходят в "Лужниках" в Москве.

В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии со счетом 10:5. В полуфинале сборная России встретится с литовцами, обыгравшими сборную Португалии (28:22).

Турнир проходит в два этапа. На первом этапе, прошедшем в Лиссабоне с 5 по 6 июня, россияне заняли третье место, набрав 16 очков. Лучшей сборной первого этапа стала команда Испании (20 очков), второе место заняли немцы (18).

Полуфинальные матчи и финал пройдут позднее в воскресенье.

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