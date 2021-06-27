Российские регбисты вышли в полуфинал чемпионата Европы

ТАСС, 27 июня. Мужская сборная России по регби-7 вышла в полуфинал чемпионата Европы. Соревнования проходят в "Лужниках" в Москве.

В четвертьфинале россияне обыграли команду Грузии со счетом 10:5. В полуфинале сборная России встретится с литовцами, обыгравшими сборную Португалии (28:22).

Турнир проходит в два этапа. На первом этапе, прошедшем в Лиссабоне с 5 по 6 июня, россияне заняли третье место, набрав 16 очков. Лучшей сборной первого этапа стала команда Испании (20 очков), второе место заняли немцы (18).

Полуфинальные матчи и финал пройдут позднее в воскресенье.