Привалова заявила, что у ВФЛА нет денег на проведение альтернативных стартов взамен Играм

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) в настоящее время не располагает достаточными финансовыми средствами, чтобы провести для не допущенных на Олимпиаду спортсменов альтернативные старты с призовым фондом. Об этом журналистам сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

В пятницу чемпионка России в тройном прыжке Екатерина Конева, не имеющая в настоящее время права выступать на международных стартах, предложила федерации провести альтернативные старты для не допущенных на Олимпиаду спортсменов.

"Для организации любого старта в первую очередь требуются деньги, а федерация сама не сможет провести такой турнир, тем более с призовым фондом, - сказала Привалова. - Если об организации подобных соревнований заявят вышестоящие органы, то мы, конечно, их поддержим. Соревнования - это всегда хорошо для развития. Но нужно также учитывать все сложности, вызванные пандемией коронавируса".

Привалова отметила, что всероссийский календарь чемпионатом страны в Чебоксарах не заканчивается. "Есть еще Кубок России, который пройдет с 17 по 18 июля в Брянске. Также в Чебоксарах планируется в августе провести спартакиаду молодежи. В начале июля в Москве пройдет чемпионат России среди студентов", - сказала она.

"Опытные спортсмены, не имеющие нейтрального статуса, являются заложниками ситуации. И очень жалко, когда такие люди, которые показывают хорошие результаты, не могут себя реализовать полностью", - заключила Привалова.