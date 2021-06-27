Кремль подтвердил встречу Путина с российскими олимпийцами

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле российских спортсменов перед Олимпиадой в Токио. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

О планах проведения на предстоящей неделе такого мероприятия у президента сообщалось в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Да", - ответил Песков на вопрос, действительно ли Путин примет российских олимпийцев.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на Олимпиаде под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо национального гимна на церемониях награждения будет использоваться фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.