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Тур де Франс

Велогонщик сломал обе руки в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс"

При этом испанец Марк Солер сумел закончить гонку, заняв 181-е место
Марк Солер EPA-EFE/URS FLUEELER
Описание
Марк Солер
© EPA-EFE/URS FLUEELER

ТАСС, 27 июня. Испанский велогонщик команды Movistar Марк Солер получил перелом головки лучевой кости обеих рук в массовом завале на первом этапе "Тур де Франс" 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Во время первого этапа произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщика. Зритель пересек ограничительную черту и пытался показать свой плакат на камеру. Ближе к финишу случился еще один крупный завал с участием четырехкратного победителя "Тур де Франс" британца Криса Фрума.

Солер продолжил гонку и финишировал на 181-м месте. В 2020 году испанец стал 21-м в итоговом зачете.

Победителем первого этапа стал француз Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck - Quick Step.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз. В этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар.

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