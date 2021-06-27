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Летние олимпийские виды спорта

Российские регбисты проиграли в полуфинале второго этапа чемпионата Европы

В финале турнира, который проходит в "Лужниках", сыграют команды Испании и Литвы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по регби-7 проиграла в полуфинале второго этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в "Лужниках" в Москве.

Россияне уступили команде Литвы со счетом 19:21. Позднее в воскресенье в матче за третье место сыграют сборные России и Германии, в финале встретятся команды Испании и Литвы.

Турнир проходит в два этапа. На первом этапе в Лиссабоне, прошедшем 5-6 июня, россияне заняли третье место, набрав 16 очков. Лучшей на первом этапе стала команда Испании (20 очков), второе место заняли немцы (18 очков). Сборная Литвы на первом этапе заняла предпоследнее место, набрав 8 очков.

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