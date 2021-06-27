Георгий Брюсов переизбран в исполком Европейской федерации борьбы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП) Георгий Брюсов переизбран в исполнительный комитет Европейской федерации борьбы (UWW Europe). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной борьбы России.

Новым президентом UWW Europe избран немец Карл-Мартин Дитман. До 2020 года этот пост занимал болгарин Цено Ценов, он ушел из жизни в 2020 году в возрасте 79 лет.

Генеральная ассамблея UWW Europe прошла в германском Дортмунде, где 28 июня стартует юниорский чемпионат Европы по борьбе.