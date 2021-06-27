Тарпищев: Джокович может выиграть все турниры Большого шлема в нынешнем сезоне

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович способен выиграть и предстоящий Уимблдон, и все четыре турнира Большого шлема в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования проводятся в Лондоне на травяном покрытии и пройдут с 28 июня по 11 июля.

"В предстоящем Уимблдоне интересно то, что Джокович, уже выигравший два турнира Большого шлема, может отличиться и здесь, - сказал Тарпищев. - Новак сейчас играет лучше всех в мире по технико-тактическим действиям на корте. Он вообще в этом сезоне может выиграть все главные турниры".

В 2021 году Джокович выиграл Australian Open и Roland Garros.