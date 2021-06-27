Казань может принять чемпионат мира по сумо в 2023 году

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по сумо в 2023 году может пройти в Казани, сообщил ТАСС президент Европейской федерации сумо Дариуш Розум.

"В 2023 году Россия будет организовывать чемпионат мира по сумо. Я не против, чтобы он был в Казани, думаю, что он будет в Казани", - сказал Розум.

С 25 по 27 июня в Казани прошли чемпионат и первенство Европы по сумо, куда приехали 400 борцов из 20 стран.

Розум отметил, что соревнования в Казани прошли на самом высоком уровне, что может гарантировать проведение и чемпионата мира.