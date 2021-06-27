В сборной России назвали неожиданным решение Кошелевой завершить международную карьеру

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Решение волейболистки Татьяны Кошелевой о завершении карьеры в сборной России стало полной неожиданностью для команды. Об этом ТАСС заявила генеральный менеджер сборной России Любовь Соколова.

Ранее Кошелева сообщила о завершении карьеры в сборной перед Олимпийскими играми.

"Татьяна после Лиги наций встретилась с тренерским составом и объявила об этом. Что она заканчивает и завершает карьеру. Это неожиданное решение для нас, она была в списках и была лидером команды, мы возлагали на нее определенные надежды", - сказала Соколова.