Соколова: решение Кошелевой уйти из сборной России по волейболу не связано с конфликтом

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Завершение карьеры в сборной России волейболистки Татьяны Кошелевой не связано с конфликтом в национальной команде. Об этом ТАСС заявила генеральный менеджер сборной России Любовь Соколова.

В воскресенье Кошелева в Instagram сообщила о завершении карьеры в сборной и отказе ехать на Олимпийские игры.

"Лига наций прошла у нас вполне спокойно, в рабочем режиме, инцидентов не было. Это личное решение Татьяны, мы пытались выяснить причину, но она пока не говорит. Мы уважаем ее как игрока и не можем давить или какие-то меры принимать", - сказала Соколова.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.