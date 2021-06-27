Карасев удалил де Лигта в матче Нидерланды - Чехия после консультации с видеоассистентами

ТАСС, 27 июня. Российский арбитр Сергей Карасев после консультации с видеоассистентами принял решение показать красную карточку защитнику сборной Нидерландов Маттейсу де Лигту в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против чехов. Встреча проходит в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".

Де Лигт на 52-й минуте сыграл рукой возле своей штрафной площади, не позволив чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. Изначально Карасев показал защитнику желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

На данный момент в матче идет второй тайм. Счет на 68-й минуте открыл чешский нападающий Томаш Голеш.

Это удаление стало первым для Карасева на текущем турнире. Он проводит третий матч на чемпионате Европы. Ранее он работал в качестве главного арбитра на играх группового этапа Австрия - Северная Македония (3:1) и Германия - Венгрия (2:2).