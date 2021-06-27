Волейболистка Кошелева не собирается завершать карьеру после ухода из сборной России

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российская волейболистка Татьяна Кошелева не собирается завершать спортивную карьеру после ухода из сборной России. Об этом ТАСС заявил агент спортсменки Боян Симурина.

В воскресенье Кошелева в Instagram сообщила о завершении карьеры в сборной и отказе ехать на Олимпийские игры.

"Татьяна проинформировала меня о своем решении. Я уведомил клуб "Валлефолья" о том, что она не поедет на Игры в Токио. Она будет продолжать играть, не собирается завершать карьеру", - сказал собеседник агентства.

Предыдущим клубом Кошелевой был турецкий "Галатасарай", в июне она подписала контракт с итальянским клубом "Валлефолья".