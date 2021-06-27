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Летние олимпийские виды спорта

Матыцин поздравил Кацмана и Гребнева с победой на чемпионате Европы по настольному теннису

В финале турнира в Варшаве российская пара победила поляка Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нёйтинка
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
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Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин надеется, что победа Льва Кацмана и Максима Гребнева на чемпионате Европы станет началом к возвращению России в лидеры настольного тенниса. Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта.

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В воскресенье Кацман и Гребнев стали чемпионами Европы в парном разряде. В финале они обыграли поляка Якуба Диаса и бельгийца Седрика Нёйтинка. Россияне впервые стали чемпионами Европы по настольному теннису в мужском парном разряде.

"Поздравляю Льва Кацмана и Максима Гребнева с исторической победой на чемпионате Европы. Оба наших спортсмена очень молоды - Льву Кацману 20 лет, а Максиму Гребневу - 19, уверен, впереди их ждет немало красивых побед. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров и специалистов сборной команды России, президента Европейского союза настольного тенниса Игоря Левитина и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова. Надеюсь, победа на чемпионате Европы станет для сборной России первым шагом на пути к возвращению в лидеры настольного тенниса на международной арене", - заявил Матыцин.

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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