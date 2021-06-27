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Олимпиада в Токио

Определен состав сборной России по прыжкам на батуте на Олимпийские игры

На Играх в Токио выступят Сусана Кочесок, Яна Лебедева, Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по прыжкам на батуте определил состав команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

"В олимпийскую команду включены Сусана Кочесок, Яна Лебедева, Андрей Юдин и Дмитрий Ушаков", - сказал глава федерации.

В воскресенье на этапе Кубка мира в Португалии первое место в женском личном турнире заняла Кочесок, второй стала Лебедева. В мужском первенстве Ушаков стал пятым, Юдин - седьмым, золото досталось представителю Белоруссии Владиславу Гончарову. Тренерский штаб российской команды и руководство федерации изначально решили, что фамилии четырех олимпийцев будут названы в последний день турнира в Португалии.

В Токио прыгуны на батуте разыграют два комплекта наград в личных соревнованиях у мужчин и женщин. Соревнования пройдут 30 и 31 июля в гимнастическом центре "Ариакэ".

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Олимпиада в Токио
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