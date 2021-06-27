Де Лигт считает, что сборная Нидерландов проиграла чехам в матче Евро из-за его удаления

ТАСС, 27 июня. Сборная Нидерландов проиграла команде Чехии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу из-за удаления. Такое мнение высказал получивший красную карточку защитник нидерландской команды Маттейс де Лигт, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась победой чешских футболистов со счетом 2:0. Де Лигт на 52-й минуте сыграл рукой возле своей штрафной площади, не позволив чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. Изначально российский арбитр Сергей Карасев показал защитнику желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

"По сути, мы проиграли матч из-за того, что я сделал. Оглядываясь назад, я не должен был давать мячу отскочить от газона. Я думаю, что мы контролировали игру, они почти не создавали моментов. Но красная карточка все изменила", - отметил де Лигт.

Капитан сборной Нидерландов Джорджиньо Вейналдум считает, что команда не смогла справиться с давлением чешских футболистов. "Мы не создавали пространства. В первом тайме у нас было несколько моментов, но этого недостаточно. Весь матч складывался непросто, после красной карточки нам стало еще труднее", - сказал полузащитник.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Чехии сыграет с командой Дании. Встреча состоится 3 июля в Баку.