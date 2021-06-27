Эксперт: помощь VAR не снизит шансы судьи Карасева на продолжение работы на Евро

В матче 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов изначально Карасев показал желтую карточку защитнику голландцев Маттейсу де Лигту, который сыграл рукой и не позволил чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. После использования VAR арбитр удалил игрока. Чехи победили со счетом 2:0.

"VAR всегда прав, в 99% случаев. Хорошая игра удалась арбитрам: первый тайм был продолжением прошлых матчей, когда не было сложных решений, второй был огненным в плане дисциплинарных решений, - сказал Николаев. - В принципе, в идеале в этом моменте арбитр мог разобраться сам, все основания были, чтобы дать красную карточку сразу. Видим, что защитник теряет позицию, поскольку вокруг никого не было, то нападающий мог выходить один на один, защитник этому помешал".

"Если бы Карасев сам показал красную карточку, то он тем самым выписал бы себе билет на матч в следующей стадии плей-офф. Хорошо, что вмешался VAR, но было долго. Главное, что было принято правильно решение, движение руки к мячу лишало нападающего сыграть в мяч", - добавил он.

Николаев высказался по поводу шансов Карасева продолжить работу на Евро. "Нет, конечно, шансов это не снизит. Был бы идеальный вариант, если бы он показал красную карточку, тем более в матче плей-офф. В любом случае главное, что было принято правильное решение. А о дальнейших матчах Карасева будет решать комитет УЕФА [Союза европейских футбольных ассоциаций], к тому же на матче был [Роберто] Розетти (глава судейского комитета УЕФА - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.