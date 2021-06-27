Де Бур считает, что удаление не позволило нидерландцам продолжить играть первым номером

ТАСС, 27 июня. Удаление защитника Маттейса де Лигта не позволило сборной Нидерландов продолжить играть первым номером в матче 1/8 финала чемпионата Европы против команды Чехии. Об этом рассказал после встречи главный тренер нидерландцев Франк де Бур, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Нидерландов проиграла чехам (0:2) и покинула турнир. На 55-й минуте российский арбитр Сергей Карасев после помощи видеоассистентов удалил де Лигта за игру рукой у штрафной площади.

"Сборная Чехии - сложный соперник, но думаю, до красной карточки мы были сильнее, мы владели игрой. Такие игры, как эта, зависят от одного-двух моментов. У нас был один опасный момент с участием Дониэлла Малена, а спустя несколько секунд мы остались в меньшинстве. Худшее, что можно сделать, - это играть вторым номером, они отлично умеют диктовать игру", - сказал де Бур.

"При счете 0:1 я думал перестроить схему на 3-3-3, поставив на фланги Стивена Бергейса и Квинси Промеса, а по центру - Ваута Вергхорста, но мы быстро пропустили второй", - добавил тренер.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с датчанами. Матч пройдет 3 июля в Баку.