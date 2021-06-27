{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Шилгавы: футболисты сборной Чехии сыграли тактически превосходно в матче 1/8 финала Евро

Чешская команда победила голландцев со счетом 2:0 и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы

ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии сыграла превосходно в тактическом плане в матче 1/8 финала чемпионата Европы против нидерландцев. Такое мнение высказал главный тренер чехов Ярослав Шилгавы, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье чехи со счетом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

"Я по-настоящему горд за свою команду. Мы победили отличного соперника, все мои игроки превосходно сыграли в плане тактики", - сказал Шилгавы.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с датчанами. Матч пройдет 3 июля в Баку.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Хусаинов: судья Карасев имеет шансы отработать полуфинал Евро
В воскресенье россиянин работал в качестве главного арбитра на матче 1/8 финала между командами Чехии и Нидерландов
Читать полностью