Шилгавы: футболисты сборной Чехии сыграли тактически превосходно в матче 1/8 финала Евро

ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии сыграла превосходно в тактическом плане в матче 1/8 финала чемпионата Европы против нидерландцев. Такое мнение высказал главный тренер чехов Ярослав Шилгавы, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье чехи со счетом 2:0 обыграли команду Нидерландов.

"Я по-настоящему горд за свою команду. Мы победили отличного соперника, все мои игроки превосходно сыграли в плане тактики", - сказал Шилгавы.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с датчанами. Матч пройдет 3 июля в Баку.