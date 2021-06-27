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Евро-2020

Капитан сборной Чехии заявил, что команда не намерена останавливаться на достигнутом

В воскресенье чехи победили команду Нидерландов в матче 1/8 финала Евро и вышли в четвертьфинал турнира

ТАСС, 27 июня. Сборная Чехии способна победить и в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Об этом заявил капитан чешской команды Томаш Соучек, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Чехии обыграла со счетом 2:0 команду Нидерландов в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Мы давно говорили о том, что у нас отличная сыгранность. Мы верили, что можем пройти далеко, и сегодня мы это доказали. Это огромный успех, и я верю, что это еще не конец", - сказал Соучек.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с датчанами. Матч пройдет 3 июля в Баку.

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