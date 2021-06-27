Петржела: Карасев не допустил ошибок в матче 1/8 финала Евро, несмотря на опасения чехов

Встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0. На 52-й минуте матча защитник нидерландской сборной Маттейс де Лигт сыграл рукой возле своей штрафной площади, не позволив чешскому нападающему Патрику Шику выйти один на один с голкипером. Изначально Карасев показал нарушителю желтую карточку, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) изменил свое решение.

ТАСС, 27 июня. Российский арбитр Сергей Карасев не допустил ни одной ошибки в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу между сборными Нидерландов и Чехии. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела.

"Очень хорошо судил, как и всегда. Знаю, что некоторые наши команды и сборная ругались на него перед матчем, Карасев не допустил ни единой ошибки. Здесь его боялись, но он сделал все правильно. Карасев посмотрел повтор, оценил ситуацию - закономерная красная карточка", - отметил Петржела.

Специалист назвал результат матча неожиданным. "Было ощущение, что проиграем. Хорошее физическое состояние и постоянная подстраховка - это типичная игра чешской команды. Это подготовка, которая заключается в коллективной игре и правильной тактике, именно поэтому сборная Чехии может идти еще дальше", - сказал Петржела.

В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Чехии сыграет с командой Дании. Встреча состоится 3 июля в Баку.