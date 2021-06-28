Петербург ждет. Сборные Франции и Испании проведут матчи 1/8 финала Евро в понедельник

Французы сыграют против швейцарцев в Бухаресте, начало игры в 22:00 мск. Последние три встречи команды проводили на крупных турнирах и дважды не забивали голов - на чемпионате Европы - 2016 и мировом первенстве 2006 года. Результативной была лишь игра в бразильском Салвадоре на чемпионате мира 2014 года, завершившаяся победой французов со счетом 5:2. При этом в последний раз швейцарцы выигрывали в мае 1992 года в товарищеской встрече (2:1).

ТАСС, 28 июня. Действующие чемпионы мира французы и трехкратные чемпионы Европы испанцы в понедельник проведут свои матчи 1/8 финала континентального первенства. Их победители встретятся 2 июля в четвертьфинале в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что в составе команды Дидье Дешама на поле сможет выйти защитник Люка Эрнандес, который имел проблемы с коленом. Альтернативы Эрнандесу слева нет, поскольку играющий на этой позиции Люка Динь выбыл до конца турнира. Сообщалось, что в связи с этим Дешам наигрывал в субботу тактическую схему с тремя центральными защитниками.

Матч Франция - Швейцария будет последним на Евро для арены в румынской столице. Местные власти в связи с улучшением эпидемиологической ситуации разрешили увеличить присутствие болельщиков на стадионе с 25 до 33%.

Потеря лучшего бомбардира

Заключительный матч Евро (начало в 19:00 мск) примет и Копенгаген, где сыграют команды Испании и Хорватии. Хорваты перед этой игрой понесли серьезную потерю в лице полузащитника Ивана Перишича, который заразился коронавирусом и был изолирован на 10 дней. Таким образом, он сможет быть в строю теоретически к полуфиналу. За эти дни он не сможет даже тренироваться и участвовать в собраниях команды.

Полузащитник миланского "Интера" является лучшим бомбардиром сборной Хорватии на Евро с двумя мячами. На чемпионате мира в России он сравнял счет в полуфинальном матче с англичанами (2:1). Не случайно главный тренер хорватов Златко Далич выразил сомнение, что можно будет в полной мере заменить этого полузащитника, играющего слева.

История матчей хорватской и испанской команд пока не такая богатая. В финальных турнирах команды сыграли между собой впервые на Евро-2012, и тогда в Польше выиграли испанцы (1:0). Через четыре года хорваты взяли реванш в Бордо (2:1). Победами соперники обменялись в 2018 году в первом розыгрыше Лиги наций.