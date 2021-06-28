Уимблдонский теннисный турнир в 134-й раз стартует на кортах в Лондоне

ТАСС, 28 июня. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема стартует в понедельник на травяных кортах лондонского Уимблдона. Английский этап Большого шлема старейший и считается самым престижным в международном теннисном календаре.

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Из-за пандемии коронавируса в прошлом году турнир не состоялся - впервые с окончания Второй мировой войны. В этом году Уимблдон пройдет в 134-й раз. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что главная интрига предстоящего Уимблдона состоит в том, сумеет ли серб Новак Джокович выиграть третий для себя в сезоне турнир Большого шлема. Австралию и Францию он уже покорил. Джокович стал победителем розыгрыша 2019 года. "В предстоящем Уимблдоне интересно то, что Джокович, уже выигравший два турнира Большого шлема, может отличиться и здесь, - сказал Тарпищев ТАСС. - Новак сейчас играет лучше всех в мире по технико-тактическим действиям на корте. Он вообще в этом сезоне может выиграть все главные турниры".

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Надежды российских поклонников тенниса в первую очередь связаны со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым. Он в первом круге встретится с Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Перед Уимблдоном Медведев выиграл турнир на Мальорке, и, по мнению Тарпищева, это должно придать ему уверенности в Англии. "Победа важна для уверенности с учетом предстоящих Уимблдона и Олимпиады. Эта победа на траве - это плюс", - отметил глава ФТР. Вторая ракетка России Андрей Рублев (5-й номер посева) в первом круге сыграет с аргентинцем Федериком Дельбонисом, Карен Хачанов (25) - с американцем Маккензи Макдональдом, Аслан Карацев (20) - с французом Жереми Шарди. Третья ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, дважды побеждавший на Уимблдоне, пропустит турнир по состоянию здоровья. Также из-за травмы запястья не выступит австрийский теннисист Доминик Тим, занимающий пятое место в рейтинге. Повторит ли кто-то достижение Шараповой? Мария Шарапова остается единственной российской теннисисткой, которой удалось победить на Уимблдоне. В этом году удивить способна Анастасия Павлюченкова, которая играла в финале прошедшего в июне Roland Garros. Она начнет свое выступление в Англии матчем с румынкой Аной Богдан. На Уимблдоне лучшим результатом Павлюченковой является выход в четвертьфинал в 2016 году. На нынешнем турнире она посеяна под 16-м номером.

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Анна Блинкова встретится с венгеркой Тимеей Бабош, Дарья Касаткина (31-й номер посева) - с Патрицией Марией Тиг из Румынии, Елена Веснина - с итальянкой Мартиной Тревизан, Анастасия Потапова - с хорваткой Донной Векич, Людмила Самсонова - с эстонкой Кайей Канепи, Вероника Кудерметова (29) - с Викторией Голубич из Швейцарии, Варвара Грачева - с хорваткой Петрой Мартич (26), Светлана Кузнецова - с нидерландкой Лесли Керкхове, Екатерина Александрова (32) - с Лаурой Зигемунд из Германии. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти встретится с Карлой Суарес Наварро из Испании, семикратная победительница турнира американка Серена Уильямс (6) - с белоруской Александрой Саснович. Действующая чемпионка Уимблдона Симона Халеп снялась с турнира из-за травмы икроножной мышцы. Также по личным причинам не выступит вторая ракетка мира японка Наоми Осака. Говоря об исторических моментах Уимблдона, стоит отметить, что у женщин девять титулов у Мартины Навратиловой, которая в разные годы представляла Чехословакию и США, семь раз в Открытую эру побеждали Серена Уильямс и немка Штеффи Граф. В 2004 году на Уимблдоне победила 17-летняя Шарапова. В 2011 году она снова была в финале, но уступила чешке Петре Квитовой. Годом ранее в финале английского турнира играла Вера Звонарева, но проиграла Серене Уильямс.

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