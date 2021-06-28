Бывший футболист ЦСКА Ярошик отметил судейство Карасева в матче Евро Нидерланды - Чехия

ТАСС, 28 июня. Российский арбитр Сергей Карасев отработал матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Чехии на самом лучшем уровне. Такое мнение высказал бывший полузащитник сборной Чехии и российского ЦСКА Иржи Ярошик, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В воскресенье чехи со счетом 2:0 обыграли команду Нидерландов и вышли в четвертьфинал турнира. На 55-й минуте Карасев после помощи видеоассистентов удалил нидерландского защитника Маттейса де Лигта за игру рукой у штрафной площади.

"У меня нет никаких претензий к Карасеву, все было хорошо. Он разобрался в моменте с удалением, выполнил свою работу очень качественно. За это ему нужно сказать спасибо, он сделал все так, как надо. По игре было все отлично, судья в этой игре не только не мешал, но и выполнил все на самом лучшем уровне", - сказал Ярошик.

В четвертьфинале сборная Чехии сыграет с датчанами. Матч пройдет 3 июля в Баку.