Торган Азар: в матчах плей-офф Евро нужно цепляться за каждый голевой момент

ТАСС, 28 июня. Каждый голевой момент может решить судьбу матча в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение выразил забивший победный мяч в игре 1/8 финала Евро с португальцами бельгийский полузащитник Торган Азар, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла португальцев. Азар был признан лучшим игроком матча.

"В таких матчах важно цепляться обеими руками за каждый момент. Голкипер ожидал, что я пробью в другой угол, поэтому у меня и получилось. Очень рад забить за свою страну", - сказал Азар.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время сборную Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.