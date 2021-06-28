{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Торган Азар: в матчах плей-офф Евро нужно цепляться за каждый голевой момент

Полузащитник бельгийской сборной стал автором единственного гола в ворота португальцев в матче 1/8 финала чемпионата Европы

ТАСС, 28 июня. Каждый голевой момент может решить судьбу матча в плей-офф чемпионата Европы. Такое мнение выразил забивший победный мяч в игре 1/8 финала Евро с португальцами бельгийский полузащитник Торган Азар, комментарий которого приводит пресс-служба Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В воскресенье сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла португальцев. Азар был признан лучшим игроком матча.

"В таких матчах важно цепляться обеими руками за каждый момент. Голкипер ожидал, что я пробью в другой угол, поэтому у меня и получилось. Очень рад забить за свою страну", - сказал Азар.

В четвертьфинале бельгийцы сыграют со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время сборную Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

Теги
Евро-2020
Евро-2020
Мартинес: сборной Бельгии пришлось показать характер, чтобы пройти дальше
Главный тренер бельгийцев считает, что футболисты команды хорошо защищались в матче 1/8 финала Евро против португальцев
Мартинес: сборной Бельгии пришлось показать характер, чтобы пройти дальше
Читать полностью