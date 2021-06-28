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Евро-2020

Пальинья: сборная Бельгии создала только один голевой момент в матче Евро с португальцами

Единственный мяч в игре забил Торган Азар

ТАСС, 28 июня. Футболисты сборной Бельгии создали в матче 1/8 финала чемпионата Европы с португальцами лишь один голевой момент. Такое мнение высказал полузащитник португальской команды Жоау Пальинья, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В воскресенье сборная Бельгии со счетом 1:0 обыграла португальцев.

"Мы создали больше моментов, чем бельгийцы. В первом тайме мы хорошо контролировали игру. Не помню ни одного момента у бельгийцев, кроме гола. С огромным сожалением мы возвращаемся в Португалию, так как это не тот результат, которого мы ожидали", - сказал Пальинья.

В четвертьфинале бельгийцы встретятся со сборной Италии, которая днем ранее обыграла в дополнительное время команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

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