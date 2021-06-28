"Милуоки" обыграл "Атланту" и вышел вперед в полуфинальной серии плей-офф НБА

ТАСС, 28 июня. "Милуоки" в гостях обыграл "Атланту" со счетом 113:102 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Милуоки" Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 11 подборов). У "Атланты" 35 очков на счету разыгрывающего Трэя Янга. Форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (33 очка + 11 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Милуоки". Четвертый матч состоится 30 июня в Атланте.

По итогам регулярного чемпионата "Милуоки" занял третье место в таблице Восточной конференции, "Атланта" стала пятой.

В другом полуфинале встречаются "Лос-Анджелес Клипперс" и "Финикс", который ведет в серии со счетом 3-1. Пятый матч пройдет 29 июня в Финиксе.