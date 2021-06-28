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Летние олимпийские виды спорта

Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами

Результат спортсменки составил 51,90 секунды
Сидни Маклафлин AP Photo/Ashley Landis
Описание
Сидни Маклафлин
© AP Photo/Ashley Landis

ТАСС, 28 июня. Американская легкоатлетка Сидни Маклафлин установила новый мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. На отборочных соревнованиях в сборную США на Олимпиаду в Токио спортсменка показала результат 51,90 секунды.

Прежнее достижение установила американка Далайла Муххамад на чемпионате мира в Дохе 4 октября 2019 года (52,16). Маклафлин тогда заняла второе место.

Мухаммад на отборочных соревнованиях финишировала второй с результатом 52,42 секунды и также отобралась в олимпийскую команду. Третье место заняла Анна Кокрелл с результатом 53,70 секунды.

Кроме серебра чемпионата мира - 2019, в активе 21-летней Маклафлин золото турнира в эстафете 4x400 метров.

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