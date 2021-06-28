{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Нурмагомедов дал прогноз на третий поединок между Макгрегором и Порье

Макгрегор и Порье проведут бой 11 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье одержит победу в третьем поединке против ирландца Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий бой между Макгрегором и Порье состоится 11 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. Первый поединок бойцы провели в 2014 году, тогда победу одержал ирландец. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, победил американский боец.

"Первый раунд я оставляю за Конором [Макгрегором]. Второй раунд и дальше отдаю Дастину [Порье]", - сказал Нурмагомедов.

' UFC Russia/YouTube'

Макгрегору 32 года, он одержал 22 победы и потерпел пять поражений в смешанных единоборствах (ММА). Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

32-летний Порье одержал 27 побед и потерпел 6 поражений в ММА. В 2019 году американец выиграл титул временного чемпиона UFC, позже он уступил его Нурмагомедову.

Теги
ММА
Футбол в России
Футболист "Спартака" Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро
Сборная Нидерландов завершила выступление на турнире на стадии 1/8 финала
Футболист "Спартака" Промес получит неделю отпуска после выступления на Евро
Читать полностью