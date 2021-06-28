Нурмагомедов дал прогноз на третий поединок между Макгрегором и Порье

ТАСС, 28 июня. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов считает, что американец Дастин Порье одержит победу в третьем поединке против ирландца Конора Макгрегора. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Третий бой между Макгрегором и Порье состоится 11 июля на турнире UFC в Лас-Вегасе. Первый поединок бойцы провели в 2014 году, тогда победу одержал ирландец. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, победил американский боец.

"Первый раунд я оставляю за Конором [Макгрегором]. Второй раунд и дальше отдаю Дастину [Порье]", - сказал Нурмагомедов.