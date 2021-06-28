Нурмагомедов считает, что в смешанных единоборствах очень мало интеллектуалов

ТАСС, 28 июня. Люди с развитым интеллектом очень редко встречаются в смешанных единоборствах (ММА). Такое мнение в интервью YouTube-каналу UFC Russia высказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

"Вообще в MMA очень мало интеллектуалов, - сказал Нурмагомедов. - По общению, по высказываниям видно бывает, что человек читает и читает ли вообще. Я своим близким всегда говорю - читайте, изучайте, смотрите свои интервью и высказывания, анализируйте, где и что вы сказали, ведь не всегда человек может быть прав. Нужно воспринимать этот мир не только своим умом".

Нурмагомедов назвал бойцов, которые, по его мнению, являются интеллектуалами. "Камару Усман очень интеллектуальный парень, он много читает, развивается в плане бизнеса, - отметил бывший чемпион UFC. - Нравится мышление Александра Волкова, нравится отстаивание своих прав, принципиальность, убежденность в своей правоте. Также я считаю, что Ислам Махачев очень харизматичный парень".

Нурмагомедову 32 года, он завершил карьеру в октябре 2020 года. Всего в смешанных единоборствах на его счету 29 побед и ни одного поражения.