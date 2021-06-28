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Летние олимпийские виды спорта

Сергей Тетюхин будет введен в Зал славы волейбола

Церемония введения в Зал славы состоится 16 октября
Сергей Тетюхин Зубайр Байраков/ТАСС
Описание
Сергей Тетюхин
© Зубайр Байраков/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Олимпийский чемпион 2012 года в составе сборной России Сергей Тетюхин будет введен в Зал славы волейбола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Тетюхин стал первым игроком сборной России, введенным в Зал славы. До этого членами Зала славы становились только волейболисты, выступавшие в составе сборной СССР.

Вместе с Тетюхиным в Зал славы введены двукратные олимпийские чемпионы Джоване Гавио и Сержио Дутра Сантос (Бразилия), двукратная олимпийская чемпионка Таисмари Агуэро (Куба), олимпийский чемпион Клэйтон Стэнли (США). Церемония введения в Зал славы состоится 16 октября.

Тетюхину 45 лет, он является генеральным менеджером сборной России по волейболу. В составе сборной России игрок также становился серебряным призером Олимпийских игр 2000 года, дважды - бронзовым призером Олимпиады (2004, 2008), а также двукратным обладателем Кубка мира (1999, 2011).

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