В России создали нейросеть, которая предсказала победителя Евро-2020

ПЕРМЬ, 28 июня. /ТАСС/. Нейросеть от российской компании "Промобот" предсказала победителя чемпионата Европы по футболу. С вероятностью в 93% им станет команда из Франции, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей, общим объемом около 10 гигабайт. Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы. Таким образом нейросеть предсказала победителя: по мнению искусственного интеллекта, чемпионами Европы-2020 станут французские футболисты. Вероятность их победы - 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов "Промобот", наиболее точно соотносится с контекстом события", - рассказала Кивокурцев.

В своих разработках специалисты использовали мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из которых - нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск. Чтобы модель точнее отвечала на запрос, разработчики подняли вероятностный порог, расширили выборку данных, но сузили искомую область предсказания до победителя чемпионата, без прогнозов по конкретным матчам других раундов плей-офф.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.