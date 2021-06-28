Минспорт поддержит заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу в России

ТАСС, 28 июня. Министерство спорта России поддержит заявку на проведение в стране женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин в ходе рабочей встречи с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым.

Федерация подала заявку на проведение турнира в мае. Также в борьбе за право принять чемпионат Европы участвует совместная заявка Норвегии, Швеции и Дании. Страна - хозяйка чемпионата Европы будет названа на внеочередном конгрессе Европейской федерации гандбола 17-18 ноября.

Матыцин заверил, что министерство спорта приветствует планы проведения столь крупного международного турнира в России и готово оказать всю необходимую организационную поддержку.

Еще одной темой встречи стала подготовка женской сборной России к Олимпийским играм в Токио. "Сборы перед отлетом в Токио наши гандболистки проводят на великолепных базах министерства спорта: первый тренировочных цикл прошел в Сочи на базе "Юг Спорт", а сегодня команда заезжает в Новогорск, - приводит комментарий Шишкарева пресс-служба ФГР. - Все условия созданы, мы рассчитываем, что в Токио девушки выйдут на пик формы и достойно представят российский гандбол. На женской сборной России лежит особая ответственность - они едут защищать титул олимпийских чемпионов. Не сомневаюсь, что и игроки, и тренеры сделают все от них зависящее, чтобы российские болельщики не почувствовали себя разочарованными".

Глава ФГР поблагодарил министерство спорта и лично Матыцина за помощь и поддержку федеральных властей в развитии профессионального и массового спорта. Министр спорта отметил высокие достижения ФГР в продвижении гандбола и пожелал женской сборной России удачи на предстоящих Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.