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Евро-2020

Меры безопасности при посещении матча 1/4 финала Евро в Петербурге не будут изменены

20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19
© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Меры безопасности при посещении четвертьфинального матча чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля, не будут изменены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета российской части турнира.

20 июня в Петербурге вступили в силу новые ограничения в связи с ростом числа заболевших COVID-19. Количество зрителей в фан-зоне на Конюшенной площади сократилось с 5 тыс. до 3 тыс. человек. Не более 1 тыс. болельщиков смогут посетить территорию тематического парка "Юбилейный".

"Готовимся к матчу 2 июля, арену можно заполнить на 50%. Меры безопасности прежние - маски и социальная дистанция", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы завершится 11 июля. В Петербурге прошли шесть матчей групповой стадии турнира. 2 июля стадион "Санкт-Петербург" примет четвертьфинальную встречу, в которой сыграют победители матчей Франция - Швейцария и Хорватия - Испания. Обе встречи состоятся в понедельник.

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Евро-2020
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