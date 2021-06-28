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Готов к труду и обороне

Участниками курса по организации работы центров ГТО стали 363 человека

Курс стартовал в онлайн-формате 7 июня, очный курс программы прошел с 21 по 27 июня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма
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Описание
© Пресс служба федерального оператора ГТО
© Пресс служба федерального оператора ГТО
© Пресс служба федерального оператора ГТО
© Пресс служба федерального оператора ГТО

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Образовательная программа по организации спортивно-массовой работы специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" завершилась в Казани, ее участниками стали 363 человека. Об этом ТАСС сообщил представитель федерального оператора комплекса ГТО.

Обучение прошло в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни". Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы дипломы о профессиональной переподготовке.

"Курс стартовал в онлайн-формате 7 июня. Очный курс программы прошел с 21 по 27 июня в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, его участниками стали 112 человек из 38 регионов страны. В общей сложности обучение прошли 363 сотрудника центров тестирования ГТО", - говорится в сообщении организаторов курса.

Курс лекций читали представители федерального оператора комплекса ГТО, работники Всероссийской федерации полиатлона и профессорско-преподавательский состав Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Одним из центральных блоков обучения стали лекции о роли методических рекомендаций по организации деятельности центров тестирования ГТО, также прошло обсуждение информационного сопровождения мероприятий комплекса ГТО, были разобраны основные правила написания новостных статей, ведения социальных сетей и их применение в рамках популяризации комплекса. Отдельный раздел лекций был посвящен работе с информационной системой "Электронное судейство". Обучающиеся ознакомились с функционалом создания фестиваля, добавлением участников, анализом результатов, процессом модернизации электронной базы данных.

"Главным для нас было донести, объяснить, показать полезную и понятную информацию. Мы надеемся, что все, о чем мы говорили на протяжении нескольких дней, усвоилось и в самое ближайшее время будет применено на практике", - отметил заместитель генерального директора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Александр Карпов.

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