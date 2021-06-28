Капитан сборной по водному поло отметила важность встреч с американками перед Играми

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Контрольные матчи женской сборной России по водному поло против американок очень важны, так как команда США является сильным соперником. Такое мнение ТАСС высказала капитан национальной команды бронзовый призер Олимпиады - 2016 Екатерина Прокофьева.

"Спарринги накануне Олимпийских игр 100% важны, особенно с такими сильными соперницами, как американки, - сказала Прокофьева. - Ни для кого не секрет, что чем сильнее твой оппонент на тренировке, тем больше прогрессируешь ты сам. Так что поездка в США очень полезна для нашей команды".

"Отвлекает ли пандемия и сложности с выездом? Нет, но неизвестность бывает очень неприятной: то ли поедем, то ли не поедем, а если все-таки поедем, то куда. Об этом мысли есть. Но за время пандемии мы закалились в этом плане, потому что вся жизнь сейчас такая - не знаешь, что будет завтра. Поэтому абстрагируемся от всего и настраиваемся на Олимпийские игры", - добавила она.

Спортсменка также поблагодарила Олимпийский комитет России и Федерацию водного поло России за помощь. "Конечно, психологически стало проще, когда партнерам по команде дали визу и стало понятно, что сбор все-таки состоится, появилась определенность. Так что могу только от лица всей команды поблагодарить за помощь в этом вопросе всех причастных - наш олимпийский комитет и федерацию водного поло. Радует, что наконец-то все устаканилось, можно, не переживая ни о чем, готовиться к Играм в Токио", - заключила Прокофьева.

Женский ватерпольный олимпийский турнир пройдет с 24 июля по 7 августа. Женская сборная США - действующий олимпийский чемпион.